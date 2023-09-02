Amerikalı dış ticaret şirketi, Türkiye’den irmik satın alacak

İhracat firmaları, müşteri portföylerinin daima dolu olmasının, piyasadaki yeni fırsatları gözden kaçırma riskini taşıdığını unutmamalıdır. Piyasa her zaman değişkenlik gösterir ve sadece mevcut müşterilere odaklanmak, büyüme potansiyelini sınırlayabilir. Bu nedenle, firmalar, piyasa dinamiklerini yakından takip ederek, yeni fırsatları kaçırmamalıdır.

Bugün TurkishExporter'a ilan bırakan Amerikalı uluslararası ticaret firmasının profili incelendiğinde şirketin düzenli müşteri olma potansiyel iyi partner adayı olduğu dikkat çekiyor.

Türk irmik üreticisi ve ihracatçısı şirketlerin bu fırsatı değerlendirmek için Forie uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak iletişime geçebilirler.

Gıda ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’de gıda üretimi ve ihracat yapan bir firma iseniz binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie Databank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Ülke, ülke ve sektör, sektör binlerce gıda ithalatçısı burada bulacaksınız. Bu ihracat adres bankasında yer alan ithalatçı şirket adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içerir.