Amerikalı içecek üreticisi, Türkiye'den elma konsantresi almak istiyor

Amerika'nın içecek konsantresi ithalatında en yakın tedarikçisi olarak Kanada'nın ardından Türkiye'yi tercih etmesi, Türk firmaları için büyük bir ihracat fırsatını gözler önüne seriyor. Bu durum, Türk üretici ve ihracatçı şirketlerinin Amerika pazarında yeni ve sağlam müşterilere ulaşma potansiyelini artırıyor.

Bugün TurkishExporter platformunda ilan bırakan Amerika merkezli firma hem içecek üretimi yapan hem de Amerika genelinde 5 farklı eyalette cafe tarzı işletmeleri bulunan bir firma olarak Türkiye'den elma konsantresi almak istiyor.

Bu firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan firma ile iletişime geçebilirler. Ayrıca platformu ilk kez kullanacak firmalar, cep telefonlarına indirecekleri Forie mobil ihracat uygulamasıyla demo üyelik başlatabilirler ve bu firma ile iletişime geçme fırsatını elde edebilirler.