Amerikalı ithalatçı, kullanılmış lastik istiyor

Kullanılmış lastikler, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinde farklı şekillerde değerlendirilebiliniyor. Kullanılmış lastikler genellikler şu alanlarda kullanılıyor: Lastik tozu olup yeniden lastik üretimi, toz haline yeniden üretilip yol kaplaması yapılması, oyun alanları için zemin kaplaması için geri dönüştürülmesi başlıca ve sıkça başvurulan değerlendirme yolları olarak biliniyor.

Bugün TurkishExporter’a Amerika’dan yazan bir geri dönüşüm firması ülkemizden kullanılmış lastik almak istediğini yazdı. Bu geri dönüşüm başlıklı ilana cevap vermek isteyen firmalar Forie mobil ihracat uygulamasında şirket kaydını oluşturarak ithalatçı ile görüşme başlatabilecek.