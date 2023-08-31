Amerikalı İthalatçı, Türkiye’den hazır kek karışımları alacak

Hazır kek karışımları üreten bir firma iseniz ve Amerika’ya ihracat yapmak istiyorsanız bu ihracat haberi sizi ilgilendiriyor. TurkishExporter ihracat platformuna bugün bir ithalat alım mesajı bırakan bir Amerikan firması özetle şunları yazdı: “Kekler ve kurabiye karışımları için pişirme karışımları hazırlayacak bir üretici arıyorum. Tüketici sadece açıp su ve yumurta ekleyip kek ve kurabiye yapacak.”

Amerika’dan yazan bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.

Amerika’dan ithalat şirketler listesi

Amerika’da nasıl yeni ihracat müşterileri bulursunuz? Bu sorunun cevabı çok basit. Şimdi Forie DataBank’ı ziyaret ederek oradaki Amerikan ithalatçı şirketler listesi içeren dosyaları inceleyin. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz ve onlarca firma bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu ithalatçı bankasında yer alan adreslerin tamamı 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor. Üretim yaptığınız sektörde henüz bilgi kaydı bulamadıysanız müşteri temsilcinizle görüşüp dosya hazırlanmasını talep edin.