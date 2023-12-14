Arnavutluk, havuz aydınlatma lambaları talep ediyor

Türkiye ile ilişkileri zamanla ivme kazanan Arnavutluk, son yıllarda Türk ihracatçılar için önemli bir destinasyon haline geldi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Arnavutluk'un toplam ithalatı 8.4 milyar dolar seviyesindeyken, Türkiye'nin Arnavutluk'a olan ihracatı yüzde 25'lik artışla 990 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl ise bu rakamın en az 1.2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Bugün ise Türk üreticilere yeni pazarlara açılma, büyüme stratejilerini güçlendirme ve Avrupa pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunan Arnavutluk’tan Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda Arnavutluk’ta distribütörlük yapan bir ithalatçı, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Arnavut ithalatçı yayınladığı ilanla Türk ihracatçılardan havuz aydınlatma lambaları talep etti.

Arnavutluk’tan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Arnavutluk pazarına kolay ulaşım imkanı

Arnavutluk’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Arnavutluk’taki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.