Asya kaplanı Tayvan’a ihracat fırsatı: “Tek kullanımlık mutfak gereçleri”

Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, “Asya kaplanı" olarak anılan ve Uzak Doğu ekonomisinin yükselen yıldızlarından olan Tayvan’dan gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda 10 yılı aşkın süredir Tayvan’da baskı, tasarım ve kağıt malzemeleri konusunda devleşen ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den tek kullanımlık mutfak gereçleri satın alacağını belirtti.

Tayvan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.