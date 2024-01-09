Avustralya’da dış ticaret ve danışmanlık şirketleri listesi

Avustralya ithalat pazarından pay almak isteyen Türk üreticilerinin bu pazara kolayca giriş yapabilmeleri için hazırlanan bu araştırma dosyasında, bu ülkede faaliyet gösteren onlarca dış ticaret danışmanlık firması, uluslararası ticaret firmaları gibi konusunda uzman şirketlerin listesine yer verilmiştir.



70 dolayında uluslararası ticaret ve iş geliştirme şirketinin; firma isimleri, web adresleri, e-mail adresleri, telefon bilgileri yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük B2B pazaryeri olan TurkishExporter'da standart üzeri bir üyeliğe sahipseniz, Avustralya pazarına ilişkin bu verileri almak için herhangi bir ekstra ödemenize gerek bulunmamaktadır.



Sektör, sektör Avustralya ithalatçı firmalar ve toptancılar listesi

- Avustralya sanayi kimyasalları toptancısı firmalar,

- Avustralya kumaş toptancıları ve ithalatı firmaları,

- Kamyon yedek parça ithalatçıları, toptancı ve dağıtım şirketleri,

- Avustralya ithalatçı firmalar listesi…

Avustralya’nın en çok ithalat yaptığı 10 ülke



77,2 milyar dolarla en çok Çin’den ürün ithalat yapan Avustralya sırasıyla; Amerika’dan 29,3 milyar dolar, Güney Kore’den 18,2 milyar dolar, Japonya’dan 16,9 milyar dolar, Singapur’dan ise 13,5 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bu ülkeleri ise sırasıyla; Malezya, Tayland, Almanya, Tayvan ve Hindistan izlemektedir. Türkiye’nin ise bu ülkeye ihracatı ise 895 milyon dolar payla 30. sıradadır



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