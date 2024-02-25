Ayakkabı ihracatçılarına: Yüzlerce yeni müşteri tek tıkla karşınızda!

Türkiye, 550 milyon çiftle Avrupa’nın birinci, dünyanın ise altıncı büyük ayakkabı üretim merkezidir. Üretimin yanı sıra tasarım gücünü de her geçen yıl artıran bu sektör, 2023’ü 1,2 milyar dolar düzeyinde bir ihracat ile kapattı. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada olmak üzere sırasıyla Rusya, Ukrayna ve Orta Asya ülkeleri gibi 70’e yakın ülkeye ayakkabı ihracatı yapan Türkiye, 550 milyon çift üretim kapasitesinin 340 milyon çiftini de ihracatla değerlendiriyor.

Dünyada önemli bir pazar payına sahip olan Türk ayakkabı sektörü 2024’te de ihracatta yeni bir ivme yakalarken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de ayakkabı sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin ayakkabı sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde ayakkabı sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.