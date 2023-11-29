Azerbaycan, Türkiye’den forklift tedarik edecek

Turkishexporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ithalatçı ve ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu platforma Azerbaycan’dan bir ithalat talebi geldi. Azerbaycan pazarının inşaat, tarım, rekreasyon ve eğlence sektörlerini hedef alan bir firma, Türk makine ihracatçılarından forklift tedarik edeceğini bildirdi.

Firma yayınladığı ilanda şu sözleri kullandı: 1 adet 3 tonluk kapalı kabinli, yan kaydırmalı ve ısıtıcılı forklift için ticari teklif almak istiyorum. Talep edilen modelin teknik gereksinimleri için ekli dosyaya göz atın.”

İnşaat ve tarım makineleri sektöründe kapsamlı bir faaliyet gösteren Azerbaycan firmasının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Azerbaycan pazarına yelken açın

Azerbaycan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.