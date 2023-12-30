BAE, alüminyum kapı kolu ithal edecek

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atıyor.

Bugün ise bu ülkeden Türkiye’deki üreticilere bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda binaların estetiğini ve performansını artıran hizmetler veren BAE firması, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den alüminyum kapı kolu ithal edeceğini belirtti.

Tek tıkla BAE pazarına giriş yapın

BAE pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin BAE’de yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.