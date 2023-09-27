BAE, baston şeker satın almak istiyor

Ülkenin pazar özelliği gereğince her ülkeden ürünün bulunabildiği Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir alım ilanı bugün TurkishExporter sayfasında yayınlandı.

BAE’nin Dubai şehrinde bulunan mağazalarında çikolata ile tüketicilere tatlı anlar yaşatan firma, Türkiye'den şeker kamışı ve baston şeker ürünlerini ithal etmek istediklerini ilanlarında belirtti. Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk şeker kamışı üreticileri Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Birleşik Arap Emirlikleri ihracat pazar araştırması

Arap pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 1701 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 1701 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 1701 – Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)