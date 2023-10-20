BAE, çadır ithal edecek

Yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi gibi pek çok alanda BAE ile Türkiye arasında imzalanan pek çok anlaşma kapsamında ticari ilişkilerde paralel şekilde yükselerek devam ediyor. STK’lar, hükümet ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunan Dubai merkezli firma, Türkiye’den 4000 kişilik çadır almak istediğini yazdı. TurkishExporter’da yayınlanan bu alım ilanında adhesive-tape-import-inquiry-egypt-731740/ satın almak istedikleri çadırın bütün detaylarını belirten bu danışmanlık firması ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmak gerekiyor.