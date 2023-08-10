BAE ithalat şirketi, Türkiye'den plastik kapı ithal edecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu ve Türkiye'de WPC plastik kapı üreticisi büyük firma aradığını bildiren firma kendisinin toptancı şirket ve ithalatçı şirket konumunda olduğunu vurguluyor.

Körfez ülkesi BAE'den gelen bu kapı ithalatçısı ve toptancı firmanın iletişim bilgilerini edinebilmek için platformun kurumsal onaylı üyesi olmanız gerekiyor veya ilk kez bu ihracat sitesini kullanacaksanız demo hesap başvurusu yapabilirsiniz.

BAE ve Serbest Bölgeler Hakkında

BAE'nin ticaret bölgeleri ve serbest ticaret bölgeleri, yabancı yatırımcıları ve işletmeleri çekmek, ticaretin kolaylaştırılması ve ithalat-ihracatın teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır:

Dubai Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Zone): Dubai, birçok serbest ticaret bölgesiyle tanınır. Bu bölgelerde yabancı yatırımcılar tam mülkiyet hakkına sahip olabilirler ve vergi avantajlarından yararlanabilirler. Örneğin, Dubai Serbest Ticaret Bölgesi (DFTZ), e-ticaret ve lojistik sektörlerine odaklanmaktadır.

- Jebel Ali Serbest Ticaret Bölgesi: BAE'nin en büyük serbest ticaret bölgesi Jebel Ali'de bulunur ve lojistik, üretim ve ticaret için çeşitli olanaklar sunar.

- Ras Al Khaimah Serbest Ticaret Bölgesi: BAE'nin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah emirliği, çeşitli sektörlere odaklanan bir dizi serbest ticaret bölgesine sahiptir.

- Abu Dabi Serbest Ticaret Bölgesi: BAE'nin başkenti olan Abu Dabi, enerji, sanayi ve teknoloji gibi alanlara odaklanan serbest ticaret bölgeleri ile yatırımcıları çekmeye çalışmaktadır.

- Sharjah Serbest Ticaret Bölgesi: Bu bölge, eğitim, ticaret, sanat ve kültür gibi çeşitli sektörleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Bu serbest ticaret bölgeleri, yabancı yatırımcılara kolaylıkla iş yapma imkânı, düşük vergi oranları, modern altyapı ve ticareti kolaylaştırmak gibi avantajlar sunar. Ancak her bölgenin kendi düzenlemeleri ve gereksinimleri olabileceğini unutmamanız önemlidir. Ticaret yapmadan önce yerel yasalara ve düzenlemelere dikkat etmek önemlidir."