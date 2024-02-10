BAE, laboratuvar ekipmanlarını Türkiye’den alacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nde çoğu sektöre uyacak şekilde tasarlanmış çeşitli laboratuvar ekipmanları ve kimyasallarının dağıtımını yapan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den laboratuvar ekipmanları ithal edeceğini belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

BAE pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık BAE pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde BAE’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin BAE pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.