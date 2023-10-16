BAE, mermer ve yükseltilmiş döşeme ithal edecek

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a, özellikle Orta Doğu’dan her gün onlarca alım ilanı gelmeye, TurkishExporter bu ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ediyor. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren firmanın bıraktığı alım ilanı TurkşshExporter sayfasında duyuruldu. Çeşitli iç mekan çözümlerinde anahtar teslimi hizmet veren BAE merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den mermer ve yükseltilmiş döşeme ithal etmek istediğini yazdı. İlan detaylarına telefon numarası ve e-posta adresleri gibi iletişim bilgilerini bırakan bu ithalatçı firmayla görüşme başlatabilmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilirsiniz.

Yapı ve inşaat – döşeme sektöründe hazır ihracat müşterileri

Yapı ve inşaat- döşeme sektöründe faaliyet gösteren Türk üreticiler ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie DataBank," kullanıma sunuldu. Bu platform, yapı ve inşaat – döşeme sektöründeki firmaların iletişim bilgilerini içeriyor ve her gün yeni ülke bilgileri ekleniyor. Birçok ürün kategorisindeki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleriyle iletişim kurmanıza olanak tanıyan bu kaynağı şuradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Eğer ürün veya hizmetleriniz için ilgili veriler bu kaynakta henüz kayıtlı değilse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgileri isteyebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 6802 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6802 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6802- Yontulmaya veya inşaatta elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri; tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar.