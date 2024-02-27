BAE, Türkiye’den ayçiçek yağı satın alacak!

Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 400 milyon dolar bitkisel yağ ihracatına imza atan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin toplan ihracatı içindeki payını yüzde 36’ya taşıdı. Kilo başına ihracat fiyatlarında yüzde 25 düzeyinde yaşanan düşüşe rağmen Türkiye 2023 yılında 1,1 milyar dolar düzeyinde bitkisel yağ ihraç etti.

Bugün ise 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’deki Ayçiçek yağı üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda tarımsal emtialar, metal geri dönüşümü ve mühendislik ürünleri ticaretinde devleşen BAE firması, Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den Ayçiçek yağı satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla yemeklik yağ ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki yemeklik yağ ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yemeklik yağ sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.