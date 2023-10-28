BAE, Ukrayna'daki projesi için güç transformatörü alacak

Bir ülkenin başka bir ülkedeki projesi için yaptığı ithalata genellikle "proje ithalatı" veya "proje malzeme ithalatı" denir. Bu terim, bir ülkenin bir projede kullanılmak üzere diğer ülkeden malzeme veya ekipman satın almasını ifade eder.

Bu duruma örnek olabilecek bir ithalat talebi paylaşan Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter, BAE merkezli uluslararası bir inşaat ve mühendislik şirketinin Ukrayna’daki projesi için Türkiye’den güç transformatörü alacağını duyurdu.

Alım ilanındaki firmanın iletişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.