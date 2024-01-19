BAE’den ihracat fırsatı: Traktör römorku

Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşaat şirketlerinden, fabrikalara, otomotiv atölyelerinden, petrol sahalarına kadar farklı sektörlerdeki müşterilere 2012 yılından beri endüstriyel tedarikçilik yapan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter aracılığıyla Türk üreticilere bir talepte bulundu. Firma yayınladığı taleple Türkiye’den traktör römorku satın alacağını belirtti.

BAE’den ilan bırakan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde Nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.