BAE’den şirketler grubu, Türkiye’den sütçülük ekipmanları ithal edecek

Uzun yıllar işgal ve iç savaşlar gibi iş dünyasını kökten etkileyen olaylar karşısında yorulan Afgan iş dünyası şimdi kendini toplamaya çalışıyor. Özellikle tarım ve hayvancılığa dayalı işlerin ön planda olacak bir döneme giren ülke yurt dışına siparişler vermeye başladı.

Bugün TurkishExporter’da yayınlanan bir ilanda, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğunu belirten ama Afgan kökenli olduğunu özellikle vurgulayan şirketler grubu, Türkiye’den sütçülük ekipmanları ithal edeceğini bildirdi.

Bu ihracat ilanına cevap vermek isteyen TurkishExporter kurumsal üyesi şirketler hemen temasa geçebiliyor, ilk kez bu platformu kullanacak firmalar ise demo üyelik açmaları başvurusu yapıp onay sonrasında ilgili firmaya yazabiliyor.