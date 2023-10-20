Bahreyn, dondurulmuş peynir satın alacak

Her geçen yıl ekonomik ve ticari ilişkilerimizin olumlu şekilde gelişerek ilerleyen Orta Doğu’da bir ada ülkesi olan Bahreyn’den bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. Gıda sektöründeki Türk ihracatçıların ilgisini çekebilecek olan bu ithalatçı firmanın Bahreyn’de yiyecek ve içecek sektöründe çok çeşitli işletmeler bulunuyor ve franchising sistemi ile Orta Doğu’da birçok yerde yer alıyor.

Bahreynli ithalatçı firma Türkiye’den dilimlenmiş ve dondurulmuş mozzarella peynir satın almak istiyor. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

GTİP Kodu 040690 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 040690Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: Peynir (taze peynir hariç, peynir altı suyu peyniri, lor, işlenmiş peynir, mavi damarlı peynir ve "Penicillium roqueforti" tarafından üretilen damar içeren diğer peynirler ve rendelenmiş veya toz peynir dahil)

Yurt Dışı Gıda İthalatçıları Listesi

Gıda üretimi ve ihracat yapan bir firma iseniz binlerce gıda ithalatçısı firman yer aldığı Forie DataBank’a göz atmanızda yarar var. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamamı 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içerir.