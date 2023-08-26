Bahreyn firması, organik yumurta talep ediyor

Bahreyn’de gıda ithalat ve ihracatçısı olan bir firma, bugün TurkishExporter’a bir yumurta alım ilanı girdi. İthalatçı özellikle organik yumurta ihracat yapan firmaları tercih edeceğini vurguladı.

Yumurta ihracatı konusunda çalışan firmalar bu ilanı Forie.com’da ücretsiz basic demo hesabı açarak görebilecekler.

Türkiye’nin yumurta ihracatı artıyor

Türkiye, 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde 41 ülkeye 195 milyon 350 bin dolarlık yumurta ihraç etti. Yumurta ihracatı 2022 yılının ilk yarısına göre yüzde 9 artış gösterirken en fazla ihracat yapılan ülke 48 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Bahreyn 224 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz

Bahreyn, dünya ithalat sıralamasında 96. sırada olan ve 15.5 milyar dolar ithalatı olan bir ülke. Türkiye, bu ülkenin alım listesinde 15. sırada ve toplamda Bahreyn’e 224 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bahreyn 5 ülke ile 1 milyar dolar ve üzerinde ithalat yapıyor.