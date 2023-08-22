Bahreyn firması, yangın hortumları ithal edecek

Bahreyn Körfez ülkeleri içinde petrol üretimi ve petrol rezervleri en düşük olandır. Bu sebeple ekonomiyi çeşitlendirme çabalarına çok önem vermekte ve yabancı sermaye için elverişli bir iş ortamı oluşturmaya çalışmaktadır.

Bugün Bahreyn’den TurkishExporter’a yazan çok uluslu bir tersane firması, ülkemizden yangın hortumları ithal etmek istediğini yazdı. Bu ihracat fırsatını alım ilanı olarak yayınlayan şirket, Arap ülkelerinin ortaklaşa kurduğu birçok uluslu ve güçlü bir şirket.

Şirket ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor.

Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.