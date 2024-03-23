Bahreyn, Türkiye’den ‘zemin yapıştırıcısı’ ithal edecek!

Bahreyn, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, 2023 yılında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Bahreyn’den Türkiye’ye bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda inşaat sektöründe çeşitli faaliyetlerde bulunan Bahreynli ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den zemin yapıştırıcısı satın alacağını belirtti.

Bahreynli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.