Bakan Bolat: Hedef 2028'de ihracattan alınan payı yükseltmek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) başladı.

Buradaki konuşmasında Türkiye’nin geçen yılın 9 ayında yüzde 4 büyüdüğünü, milli gelirini ise 1 trilyon 75 milyar dolara çıkarmayı başardığını hatırlatan Bolat, "Bunun en önemli faktörlerinden biri de ihracattaki başarımızdır. Geçen yıl, dünyanın ihracatı ve ithalatının gerilemesine rağmen Türkiye olarak, yüzde 0,64’lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti. Bunu başaran ihracatçı ailesine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekstil ve hazır giyim öncü

Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörünün ihracatta önemli bir alanı oluşturduğunu belirterek, Türk sanayisini ilk ateşleyen sektörün tekstil ardından da hazır giyim olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin pamuk üreticisi bir ülke olmasının verdiği avantajla tekstilde 100 yılda önemli kazanımlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştık. Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık. Demek ki Türkiye'nin toplam ihracatında aşağı yukarı yüzde 13-14’lük pay oluşturuyor. Sektörün en büyük katkısı istihdama, katma değere ve vergi gelirlerinin artmasına… Pamuk üreticisi olmamız, hedef pazarlara yakın olmamız, 2 günde mal teslim edebilmemiz, geniş ürün yelpazemiz ve özgün tasarımlarımız bu başarıda önemli bir rol oynadı. Bundan sonra da yol haritası belli; daha fazla tasarım, daha fazla markalaşma, daha hızlı teslimat.”

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçelerinin yüzde 60’ını ihracat desteklerine tahsis ettiklerini, ihracatçıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

IFCO’nun da destek kapsamında olduğunu, geçen yıl gerçekleşen 2 fuarın katılımcılarına toplamda 90 milyon lira destek verildiğini bildiren Bolat, ayrıca fuara gelen alım heyetlerine yönelik de destek sağladıklarını kaydetti.

Bolat, bu yıl için 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin de yılın ikinci yarısı itibarıyla artan siparişlerle ihracat hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

'Aldığımız payı yükseltmek istiyoruz'

Avrupa’nın, Avrupa Birliği'nin ana ülkelerinin ithalatının yüzde 15 civarında azaldığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

“Ama biz Türkiye olarak, Avrupa Birliği'ne ihracatımızı artırabildik. Dünya ihracatı, dünya ithalatı geriledi ama bizim dünya mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1,02’den yüzde 1,06’ya çıktı. Hedef 2028’de yüzde 1,30. Hizmet ihracatındaki payımızı da artırmaya devam ediyoruz. Bu minvalde, ihracatçılarımızla dünyayı dolaşarak, ihracat pazarlarına giderek, alıcılara yerinde ulaşarak hedefleri gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak, 27 sektörde toplam 41 tanıtım pazarlama projesi üzerinde bu yıl çalışıyoruz ve uygulayacağız. Tekstil ve hazır giyimde ise 4 tane tanıtım ve pazarlama projesi destek kapsamındadır ve 45 milyon liralık bir ödeme yapıyoruz. Yeni projeleri de destek kapsamına almaya devam ediyoruz.”