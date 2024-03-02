Bakan Bolat: Şubat ihracatı cumhuriyet tarihimizin en yükseği

İhracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman’da açıklandı.

Bakan Bolat, programdaki konuşmasında, ihracatın şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık. İthalatımız ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarı." ifadesini kullandı.

Açık 7 milyar dolar geriledi

Bakan Bolat, dış ticaret açığının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara gerilediğini belirterek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi. Şubat sonunda yıllıklandırılmış ihracatımızda 258,7 milyar dolara ulaştık. Aralık sonunda 255,8 milyar dolardı. İhracatçılarımız ilk 2 ayda ekstradan 3 milyar dolar ihracat başarısı gösterdi. Yıllıklandırılmış ithalatımız 351,8 milyar dolara geriledi." bilgisini verdi.

Bolat, mayıs ayında 122 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığının şubat itibarıyla 93 milyar dolara gerilediğini ifade ederek, "Dış ticaret açığımızı 9 ayda yaklaşık 29 milyar dolar azalttık." diye konuştu.