Şubatta 21,1 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı!

İhracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman’da açıklandı.

Gültepe, Adıyaman’ın da aralarında bulunduğu 11 ilin bir yıl önce iki büyük depremle sarsıldığın hatırlatarak depremlerin yaraları tam olarak sarılamasa da bir yılda önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

Gültepe, “Büyük yıkıma rağmen 11 ilimiz geçen yıl 19 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk iki ayında ise afet bölgesindeki illerimizin toplam ihracatta artıya geçtiğini görüyoruz. Adıyaman da yaklaşık 10 milyon dolar ihracatla, Şubat 2022’deki hacminin üzerine çıktı” dedi.

20 sektör ihracatı artırdı

Gültepe, Türkiye’nin şubat ayı ihracat performansıyla ilgili şunları söyledi:

“Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre şubatı 21,1 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. Böylece tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına ulaşmış bulunuyoruz. 2023’ün Şubat ayında deprem etkisiyle ihracatta ciddi bir daralma yaşamıştık. Bu nedenle 2022 ile bir kıyaslamanın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Şubat 2022’ye göre yüzde 6 artıdayız. Geçen ay 27 sektörümüzden 20’si ihracatını arttırdı.

Sektörler özelinde otomotiv 3 milyar 130 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,6 milyar dolarla kimya, 1,5 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla çelik ve 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik şeklinde sıralandı. Firmaların merkezini baz alan TİM verilerine göre 81 ilimizden 64’ü ihracatını artırmayı başardı. En fazla ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Bin 388 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Irak ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Özellikle ABD ve Latin Amerika’ya ihracatta ciddi artış kaydettik. Euro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 63,5 milyon dolar katkı verdi. Birim ihracat değerimiz ise 1,43 dolar oldu.”

'Artık yeni bir seviyedeyiz'

Güncel gelişmeleri değerlendiren Gültepe, küresel ekonomilerdeki yavaşlamaya rağmen Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 4,5 büyümesinin büyük başarı olduğunu vurguladı. Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın ilk kez bir trilyon doların üzerine çıktığına dikkat çeken Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık yeni bir seviyedeyiz. Geleceğe hazırlıklı olmak adına geçen ay 21 sektörümüzle istişare toplantıları gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta diğer sektörlerimizle de toplantılarımızı yaparak istişare turumuzu tamamlayacağız. Bu toplantılarda 2028 hedeflerimizi, proje ve projeksiyonlarımızı her yönüyle ele alıyoruz. Sonuçları rapor haline getirip ilgili bakanlıklarımızla paylaşacağız. İhracatın geçen yıl ekonomik büyümeye katkısı sınırlı kaldı. Bu sonuçta bazı sektörlerimizin rekabetçiliğini kaybetmesinin ve dış talepte daralmanın etkili olduğunu biliyoruz. Makine ve teçhizat yatırımları ise 2023’te büyümeye önemli bir katkı verdi. Hız kesmeyen yatırımları, önümüzdeki dönemde daha çok üretim ve ihracatın işareti olarak değerlendiriyoruz.”

İhracatı artırma yönündeki çalışmaların yanı sıra pazarlardaki talep hareketlerini ve riskleri de hesaba katmak durumunda olduklarını belirten Gültepe, küresel gelişmelerin takibini kolaylaştırmak üzere

TİM-İhracat Pazar Monitörünü (TİM-İPM) hazırladıklarını bildirdi. Gültepe, Türkiye’de de bir ilk olan TİM-İPM sayesinde firmaların pazarlardaki tüm gelişmeleri en hızlı ve en gerçekçi veriler üzerinden takip edebileceklerini sözlerine ekledi.