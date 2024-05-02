Bakliyat sektöründe yeni kapılar açılıyor: İhracat potansiyeli artıyor!

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden alınan bilgilere göre, Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk çeyreğinde 205 ülke ve serbest bölgeye 3 milyon 298 bin 993 ton ürün sattı.

Gönderilen ürün karşılığında 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar kazanan sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28,9 değerde ise yüzde 6,9 yükseldi. Sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 132 milyon 692 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 692 milyon 803 bin dolarla Afrika, 406 milyon 205 bin dolarla Avrupa izledi.

Bugün ise Umman’dan Türk bakliyat üreticilerine bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda Umman’da otelcilik, gıda ticareti, inşaat, emlak, mülk yönetimi ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den bakliyat satın alacağını belirtti.

Ummanlı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hububat ve bakliyat üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.