‘Balık ihracatçıları’ için fırsat kapısı bugün Romanya’ya açılıyor!

Dünyanın en büyük hayvansal protein kaynaklarından biri olan su ürünleri, sektör olarak günümüzde tüm ülkelerin ekonomisine sürekli girdi sağlayan önemli sektörlerden biridir. Türkiye ise su ürünleri yetiştiriciliğinde hızlı bir şekilde Avrupa’da birinci, dünyada ise 17’nci sıraya çıkmayı başarmıştır.

Sektör başarı merdivenlerini hızla çıkmaya devam ederken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin su ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatı yayınlamaya devam ederken, sizde su ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Romanya, Türk üreticilerden dondurulmuş balıklar satın alacak!

Su ürünleri sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Romanya’dan gelen bir alım talebini duyurdu. Bu kapsamda denizcilik sektöründe çeşitli faaliyetler gösteren Romanyalı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den Zargan, Lüfer, Palamut ve Kefal gibi dondurulmuş balıklar satın alacağını belirtti.

Romanyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.