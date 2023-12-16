Bangladeş, endüstriyel mutfak ekipmanları satın alacak

Türkiye ve Bangladeş birbirlerinin kilit ticaret ortakları arasında yer alıyorken, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi ise 1 milyar dolardan fazladır. Türkiye’nin Bangladeş’e yönelik ihracatı incelendiğinde ise 2009 yılından beri gerçekleşen ihracat 100 milyon doların üzerindedir.

Bugün ise çeşitli sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş’ten Türk ihracatçılara bir iş kapısı aralandı. Bu kapsamda oteller, tatil köyleri ve kantinler için özelleştirilmiş mutfak çözümleri sunarak, gazlı ocaklar, buzdolabı ve fırınlardan teşhir tezgahlarına, kanallara, raflara ve mobilyalara kadar tüm ticari mutfak ekipmanlarının tedarik ve bakımını yapan Bangladeşli bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den endüstriyel mutfak ekipmanları ithal edeceğini belirtti.

Bıraktığı taleple İlgili üreticilerle iletişime geçecek olan Bangladeşli ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Endüstriyel mutfak ürünleri üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mutfak eşyaları sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mutfak eşyaları sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.