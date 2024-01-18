Bangladeş Türk üreticilere seslendi: “Mısır nişastası tedarikçisi arıyoruz”

Çeşitli sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş, bugün de Türkiye’deki gıda ihracatçıları için bir ışık yaktı.

Bu kapsamda Bangladeş’te elektrik trafo merkezleri ile ilgili malzeme ve ekipmanların tedarikini sağlayan bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den mısır nişastası tedarik edeceğini belirtti.

Bangladeş’te faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesine tek tıkla ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.