Bangladeş, yangın söndürme pompaları alacak

83,2 milyar dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın 46.ülkesi olan Bangladeş, Türkiye'den 551,28 milyon dolar ithalat yapıyor. Türkiye, Bangladeş'in 22. büyük tedarikçisi konumunda.

Bugün Bangladeş’ten TurkishExporter’a yazan devlet ihalelerine katılan firma, ülkemizden yangın söndürme pompaları istediğini yazdı.

Şirket ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor.

Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.