Bangladeş’ten gıda ihracatçılarına fırsatlar kapısı aralandı!

Çeşitli sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş, bugün de Türkiye’deki gıda ihracatçıları için bir ışık yaktı. Bu kapsamda Bangladeş’te dünyanın dört bir yanındaki yüksek kaliteli emtia ürünlerinin ithalatı ve dağıtımı konusunda devleşen bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter’a çok çeşitli ilanlar bıraktı. Yayınlanan ilanlarda Türkiye’den soya yağı, baklagil ve şeker tedarikçileri aradığını belirten firma, ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor. Sektör fark etmeksizin Bangladeş’ten gelen bütün alım taleplerini görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Türkiye’nin Bangladeş’e yönelik ihracatı artıyor

Türkiye ve Bangladeş birbirlerinin kilit ticaret ortakları arasında yer alıyorken, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi ise 1 milyar dolardan fazladır. Türkiye’nin Bangladeş’e yönelik ihracatı incelendiğinde ise 2009 yılından beri gerçekleşen ihracat 100 milyon doların üzerindedir. 2022 yılında ise ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak yaklaşık 1.2 milyar dolar olmuştur.