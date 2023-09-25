Belçika, hidrolik pres ithal edecek

Konumu Avrupa pazarına giriş açısından uygun koşullara sahip olan Belçika’dan bugün bir alım ilanı, Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında iş ayakkabıları için, ürünün burun ucunda bulunan çeliğin üretimini yapmak amacıyla eksantrik hidrolik pres ithal etmek istediklerini söyleyen bu ithalatçı firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Belçika ihracat pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için dünya pazarlarına yönelik yeni bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie Databank," ihracatçıların ve iş dünyasının hizmetine sunuldu. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine ulaşmanızı sağlayan bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Belçika pazarına ihracat yapmak isteyen firmalar, tüm verilere buradan ulaşabiliyor.

Eğer üretim veya ihracat yaptığınız sektöre dair veriler bu kaynağa henüz eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili bilgileri de talep edebilirsiniz.