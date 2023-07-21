Belçika, Tütsülenmiş Balık İthal Edecek
TurkishExporter'da bugün yer alan yüzlerce ithalatçı alım taleplerinden bir tanesi de balık ihracatçılarına hitap ediyor ve Belçika'dan geldi.
Türkiye'den tütsülenmiş yayın balığı ithal edeceğini yazan firmaya şuradan ulaşılabilirsiniz.
Belçika, balık ve deniz ürünlerinde 1 milyar 918 milyon dolarlık pazar büyüklüğü ile dünyanın 19. büyük balık ve su ürünleri ithalat ülkesi. Türk balık sektörü ise Belçika balık pazarında adeta yok denecek az ihracat yapıyor.
Bu pazara girmek isteyen Türk su ürünleri ihracat firmaları Forie DataBankta yer alan firmalara şuradan ulaşabilirler:
Forie.com'a ilk kez üye olacaksanız ücretsiz kullanım hakkı kazanmak için şuradan başvuru yapabilirsiniz.
Belçika Balık ve Su Ürünleri Pazarında En Büyük 10 Ülke
Hollanda: 528.253 milyon dolar
Hindistan: 174.446 milyon dolar
Fransa: 149.810 milyon dolar
Vietnam: 138.227 milyon dolar
İsveç: 82.290 milyon dolar
İzlanda: 79.932 milyon dolar
Danimarka: 78.769 milyon dolar
Kanada: 75.563 milyon dolar
Litvanya: 74.080 milyon dolar
Almanya: 65.609 milyon dolar
Dünyanın En Büyük 10 Balık ve Su Ürünleri İthalat Ülkesi
Dünya: 147.888.230
ABD: 25.187 milyar dolar
Çin: 18.782 milyar dolar
Japonya: 11.672 milyar dolar
İspanya: 7.573 milyar dolar
İtalya: 6.558 milyar dolar
Fransa: 6.515 milyar dolar
İsveç: 5.735 milyar dolar
G. Kore: 5.648 milyar dolar
Almanya: 4.608 milyar dolar
Tayland: 3.937 milyar dolar