Belçika, Tütsülenmiş Balık İthal Edecek

Türkiye'den tütsülenmiş yayın balığı ithal edeceğini yazan firmaya şuradan ulaşılabilirsiniz.

Belçika, balık ve deniz ürünlerinde 1 milyar 918 milyon dolarlık pazar büyüklüğü ile dünyanın 19. büyük balık ve su ürünleri ithalat ülkesi. Türk balık sektörü ise Belçika balık pazarında adeta yok denecek az ihracat yapıyor.

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Belçika Balık ve Su Ürünleri Pazarında En Büyük 10 Ülke

Hollanda: 528.253 milyon dolar

Hindistan: 174.446 milyon dolar

Fransa: 149.810 milyon dolar

Vietnam: 138.227 milyon dolar

İsveç: 82.290 milyon dolar

İzlanda: 79.932 milyon dolar

Danimarka: 78.769 milyon dolar

Kanada: 75.563 milyon dolar

Litvanya: 74.080 milyon dolar

Almanya: 65.609 milyon dolar

Dünyanın En Büyük 10 Balık ve Su Ürünleri İthalat Ülkesi

Dünya: 147.888.230

ABD: 25.187 milyar dolar

Çin: 18.782 milyar dolar

Japonya: 11.672 milyar dolar

İspanya: 7.573 milyar dolar

İtalya: 6.558 milyar dolar

Fransa: 6.515 milyar dolar

İsveç: 5.735 milyar dolar

G. Kore: 5.648 milyar dolar

Almanya: 4.608 milyar dolar

Tayland: 3.937 milyar dolar