Belçika, tuvalet kağıdı ve kağıt mendil ithal edecek

Her gün her gün sayısız ilanlar yayınlayan TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi. Belçika’da hijyen ürünleri üreten bir firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den tuvalet kağıdı ve kağıt mendil satın alacağını duyurdu.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, ilan veren Belçikalı firmanın iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar ise bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’den basic hesap talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Belçika pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Belçika pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Belçika'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Belçika'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.

Belçika'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.