Bisküvi, gofret ve kurabiye ihracatçıları için yüzlerce yeni müşteri şimdi Forie Databank’ta!

Bisküvi-pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2023 yılı toplam ihracatı 12,4 milyar dolar oldu. Sektör ihracatını bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 36 artırarak 14,7 milyon tona çıkarsa da küresel gıda fiyatlarındaki gerileme nedeniyle toplam ihracat geliri yüzde 8 seviyesinde arttı.

Sektörde yaşanan bu önemli gelişmelerle birlikte Türk gıda ihracatçıları için de fırsat kapıları aralandı. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie gıda sektöründe yer alan bisküvi, gofret ve kurabiye ürünleri için her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile bu ürünlerin ithalatını yapan birçok farklı ülkenin ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.