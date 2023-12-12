Bosna Hersek, renkli cam vazo ithal edecek

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan bu platforma Bosna Hersek’ten bir ithalat talebi bırakıldı.

Bu kapsamda ağaçlardan el oyması mobilyalar ve dekoratif objeler üreten Bosnalı bir firma, TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden renkli cam vazo satın alacağını bildirdi. Bosna Hersek’ten gelen bu ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Bosna Hersek pazarına tek tıkla ulaşın

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Bosna Hersek pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank" Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Bosna Hersek’teki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.