Brezilyalı ithalatçı, Türkiye’den kimyasal ürünler alacak

Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağı olan Brezilya, 272,7 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olmasıyla biliniyor. Aralarında kökleri 160 yıldan öncesine dayanan güçlü bir bağın olduğu bu iki ülke, 15 milyar dolar olan ticaret hacmini 5 yıl içinde 30-35 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan Brezilya’dan, Türkiye pazarına bir adım atıldı.

Brezilya’da uluslararası ticaretle ilgilenen bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Brezilyalı şirket yayınladığı ilanda şu sözleri kullandı: “Daha düşük ithalat vergileri ve daha hızlı teslimatlar ile pazarımızdaki varlığını artırmak amacıyla üretim yapmak isteyebilecek kimya endüstrileri arıyoruz.”

Brezilya’dan gelen bu ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Brezilya’ya kolay ihracat

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Brezilya pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank." Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Brezilya’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.