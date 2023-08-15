Bulgar kahveci, Türk porselen firması arıyor

TurkishExporter’a ulaşan ve kendisini anlatan kurumsal web sitesi bilgelerini sunan Bulgar kahve markası, Türkiye’de porselen ürünler üreticisi aradığını bildirdi.

Bu ilanının detaylarına erişmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız ya da Forie mobil ihracat uygulamasında basic üyelik başlatmanız gerekiyor.

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