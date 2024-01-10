Bulgaristan, rulo kraft kağıt ithal edecek

Ambalaj sektöründe çok önemli bir konumda yer alan Türkiye, ambalaj ithalatı yapmak isteyenlerin de gözde ülkelerinden biri. Bugün B2B platformu TurkishExporter’da yayınlanan ilanda bu durumu destekler nitelikte.

Buna göre Bulgaristan’da sağlık sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir talep bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türk üreticilerden rulo kraft kağıt ithal edeceğini belirtti.

Bulgaristanlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor. Ayrıca uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara ulaşıyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.