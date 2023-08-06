Bulgaristan, sofralık zeytin için Türkiye’yi seçti

Türkiye'nin zeytin ihracatında geçen yıl yaşanan olumlu trend ve zeytin sektöründeki güçlü üretim kapasitesi, Bulgaristan merkezli bir firmanın Türkiye'den zeytin almak için TurkishExporter’a talep bıraktı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan yüzde 24'lük artışla 110 bin tona yükselen sofralık zeytin ihracatı, döviz bazında yüzde 15'lik artışla 173 milyon dolara ulaştı.

2022 yılında yüzde 31,5’u sofralık zeytin olan dane zeytin üretimi 2.232 bin tona ulaştı. Sofralık zeytin üretiminde yaşanan yüzde 68,7'lik artış ve ihracattaki yüzde 14,7'lik artış, Türk zeytin sektörünün güçlü bir ivme yakaladığını gösteriyor.

Bu olumlu tablo ışığında, Bulgaristan merkezli firma, farklı çeşitlerde zeytin almak istiyor. Yeşil bütün, yeşil dilimli, siyah bütün ve siyah dilimli zeytinleri 800 gr ve 2,7 kg ambalajda talep ediyor.

İlk sipariş için 5 tonluk karışık bir sevkiyat planlıyor. Detaylı bilgi ve teklif talepleri için bağlantıdan başvurabilir.