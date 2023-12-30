Burkina Fasolu firma, Türkiye’den kamyon lastikleri satın alacak

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların Afrika pazarında hareket kabiliyeti elde etmeleri ve aktif rol almalarını sağlamak için kıtaya özel destekler sağlandığına işaret ederek, bu desteklerin katkısıyla, Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştırıldığını belirtti.

Bugün ise Afrika'nın dördüncü en büyük altın madenciliği endüstrisine sahip ve yine dördüncü büyük pamuk üretici olan Afrika ülkesi Burkina Faso’ndan Türk otomotiv yedek parça ihracatçılarına bir fırsat geldi.

Bu kapsamda Burkina Faso’da yedek parçaların toptan ticareti ve mal taşımacılığında uzmanlaşmış bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakarak Türkiye’den kamyon lastikleri satın alacağını belirtti.

Burkina Fasolu firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.