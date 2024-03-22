Çay ihracatçıları için yeni müşteri fırsatları: Tek tıkla yüzlerce potansiyel alıcıyla buluşun!

Türkiye, çay üretiminde ve ihracatında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üretimi yapılan Türk çayı dünya çapında da oldukça talep görüyor. Türkiye'nin çay ihracatı ise genellikle istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu yılın ocak-şubat döneminde yurt dışına 1347 ton çay satılarak 6 milyon 63 bin 44 dolar gelir sağlandı. En çok çay ihraç edilen ülkeler ise sırasıyla Belçika, ABD ve Birleşik Krallık oldu.

“Türk Çayı, TurkishExporter ve Forie ile dünya pazarlarında öne çıkıyor”

Türk çayının uluslararası arenadaki tanınırlığının artması, gelecekte ihracata olumlu yansımalar sağlayabilir. Bu süreçte, Türkiye'nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyelere sahip olan TurkishExporter ve global markası Forie, çay sektöründeki önemli gelişmeleri yakından takip ediyor. Her gün sayısız ithalat ilanını yayınlayarak çay sektöründeki potansiyel fırsatları üyelerine sunuyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin çay sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleriyle paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde çay sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.