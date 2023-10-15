Çekya, 20 ton metal hurda ithal edecek

235,91 milyar dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın 28.ithalatçı ülkesi olan Çekya’dan bir alım ilanı, B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Metal hurda malzeme ithalatı yapma amacıyla kurulmuş Çekya merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den 10/20 ton tercihen bakır ve alüminyum hurda ithal etmek istediklerini yazdı.

İlan detaylarına telefon numarası ve e-posta bilgilerini ekleyen bu ithalatçı firmaya ulaşmak isteyen Türk ihracatçılar, Forie’de demo üyelik açabilirler. TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilana bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Çekya’ya ihracat: kolay pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık çekya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirler. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde, Çekya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Çekya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Eğer ilgilendiğiniz sektördeki veriler henüz eklenmediyse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek bu verilere kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7404 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7404 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7404- Bakır döküntü ve hurdaları.