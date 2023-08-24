Cezayir firması, 10 bin adet otogaz dönüşüm kiti istiyor

Bugün TurkishExporter ihracat platformunda, otomotiv sanayi ihracat üst başlığı altında yer alan "Otogaz Sistemleri" bölümündeki bir ilanda, Cezayirli bir firmanın ülkemizden oto gaz kitleri almak istediği bildirildi.



Şirket ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan şirkete bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri, bu ilana herhangi bir ücret ödemeden cevap verebilecek.

Cezayir İthalat Şirketleri Listesi

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ülke ve bölge değerlendirme listelerine göre; 220 ülkenin sıralandığı dünya ticaret verileri haritasında 64. büyük ithalatçı ülke sırasında yer alır. 33 milyar ithalatı olan ülke, en çok Çin’den ithalat yapıyor onu sırasıyla Fransa, İtalya ve Türkiye izliyor.



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