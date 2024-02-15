Cezayir pazarına girmek ister misiniz? Büyük çaplı ihracat fırsatı şimdi Forie’de!

Yüzölçümü olarak dünyanın en büyük 9'uncu ülkesi olan Cezayir, büyük bir tüketici pazarına sahip olmasıyla ve gittikçe artan harcama gücüyle, Türkiye ile arasındaki ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir mesafe katetmesiyle de bu ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve orta vadede 10 milyar dolar olması hedefleniyor.

Bugün ise Türkiye’deki üreticiler için önemli bir kapı olabilecek Cezayir’den, Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Cezayirli firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den davlumbaz, ankastre ocak, ankastre fırın ve bulaşık makinesi satın alacağını belirtti.

Cezayir’de faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Beyaz eşya ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin beyaz eşya sektöründeki ithalatçı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde beyaz eşya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.