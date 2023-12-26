Çin, Türkiye’den çiçek saksısı satın alacak

Çin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının haziran ayında 3 milyar 756 milyon dolarla Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke oldu. Şu anda Türkiye'nin dünyada en büyük üçüncü Asya'da ise en büyük ticaret ortağı olan Çin’in asırlar öncesine dayanan ekonomik ve ticari ilişkileri bugün de Türkiye ile geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün ise gelecek 10 yılda ithalatını 22 trilyon dolara çıkarmayı hedefleyen Çin’den Türkiye’ye bir ihracat kapısı aralandı. Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Çinli bir ürün tedarik şirketi, ilanında Türkiye’den çiçek saksısı ithal edeceğini belirtti.

İstediği ürünün özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ilanında belirten Çinli ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ithalatçıya bu ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.