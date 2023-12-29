Danimarka, spor kıyafetler ve aksesuarlar satın alacak

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün gelen çeşitli gıda ürünlerinin de ilanlarını yayınlayan bu platforma bugün Danimarka’dan bir ilan geldi.

Bu kapsamda uluslararası ticarette iş yapmayı düşünen şirketler için çekici bir piyasa sunan Danimarka’dan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakan ithalatçı, Türkiye’den spor kıyafetler ve aksesuarlar satın alacağını belirtti.

Danimarka’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Spor giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi.

Hazır giyim sektöründe spor giyim ürünlerinin ihracatını yapıyor ve spor giyim ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.