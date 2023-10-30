Danimarkalı ithalatçı, 60 ton akide şekeri satın almayı planlıyor

Danimarka'nın Avrupa Birliği içindeki stratejik konumu, uluslararası ticarette iş yapmayı düşünen şirketler için çekici bir piyasa sunmaktadır. Ülkenin sağlam altyapısı, güçlü finans sektörü ve istikrarlı politikası, ticaret yapmayı planlayan iş insanları için güvenilir bir ortam sağlamaktadır.

Türk ihracatçılarını en değerli pazarlarla buluşturan e-ihracat platformu TurkishExporter bugün bu ülkeden gıda ithalat hizmeti sunan bir firma alım ilanı yayınladı. Alım ilanını yayınlayan firma, Türkiye’deki üretici firmalardan yıl içinde toplam 60 ton kadar birkaç farklı tatta paketlenmemiş akide şekeri satın almak istediğini yazdı.

Yüksek miktarlarda ürün alacağını yazan bu ithalat firması ile Forie ihracat platformuna demo üyelik gerçekleştirerek görüşmek mümkün. Demo üyelere sağlanan bu hakkı şimdi başlatabilirsiniz.