Demir çelik sektöründe ihracat potansiyeli artıyor: Yeni kapılar açılıyor!

Türkiye'nin demir çelik ihracatı, son dönemde hızla artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin demir çelik ihracatı geçtiğimiz ay yüzde 15 artarak rekor seviyeye ulaştı. Sektör temsilcileri, bu artışın arkasında yurt dışı talebin güçlenmesi ve sektörün rekabetçi yapısının etkili olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin demir çelik sektörünün gelecek dönemde de güçlü bir performans sergilemesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmesi beklenirken bugün Türk üreticilere sektöre dair bir ihracat fırsatı doğdu. Bu kapsamda Mauritius’ta çeşitli danışmanlık hizmetleri veren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli demir çelik ürünleri alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla demir-çelik üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin demir-çelik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde demir-çelik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.